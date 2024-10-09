Выставку иллюстраций Анатолия Каплана открыли в Мытищах

Новая выставка иллюстраций известного художника Анатолия Каплана к произведениям Шолома-Алейхема открыли для гостей в Еврейском культурном центре «Дружба» в Мытищах. Также там можно увидеть его работы к циклам автолитографий «Заколдованный портной» и «Тевье-Молочник».

Музейное пространство центра «Дружба», открывшееся в апреле этого года, стало своеобразным музеем частных коллекций, как отметила председатель региональной еврейской национальной культурной автономии Московской области Екатерина Иванова.

Искусствовед и исследователь еврейской культуры Андрей Боровский рассказал, что в их руки попала замечательная частная коллекция рисунков Анатолия Каплана, которая долгие годы не экспонировалась. Уникальное музейное пространство в Мытищинской еврейской общине — отличное место, где с творчеством художника смогут поближе познакомиться все желающие.

Анатолий Каплан — выдающийся мастер советской графики, яркий представитель еврейских художников XX века. Он создавал произведения, проникнутые глубокой религиозностью, в обстановке политических и исторических катаклизмов. Его творчество было тесно связано с еврейским фольклором и литературой на идише.

Выставку открыли в преддверии Всемирного дня еврейских знаний. Это только первая выставка: все работы не вошли в зал. Она будет работать до 4 ноября по адресу: еврейский культурный центр «Дружба», город Мытищи, улица Лесная, дом № 6.

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