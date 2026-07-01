Выставку икон юга России открыли в Одинцовском округе

Уникальная коллекция «Крестьянская икона юга России» представлена в деревне Бузаево. Экспозиция создается на площадке пространства народной культуры «Дом у часовни» при часовне Бориса и Глеба.

На выставке собрано несколько десятков Борисовских икон — редкого явления народного религиозного искусства, сформировавшегося на юге страны.

Борисовские иконы происходят из слободы Борисовка, где на протяжении нескольких столетий развивался масштабный иконописный промысел. Производство было выстроено не как единичное ремесло, а как разветвленная система крестьянских мастерских.

Главная особенность — использование доступных и недорогих материалов. Вместо золота и драгоценных покрытий мастера применяли фольгу, стеклянные элементы, ткань, бархат, бумагу и краски с простым составом. Эти материалы не только удешевляли производство, но и формировали характерный визуальный язык.

Производственный процесс был разделен между разными мастерами. Одни отвечали за написание лиц, другие — за телесные и фоновые элементы, третьи занимались декоративным оформлением.

Посетить «Дом у часовни» может любой желающий. Вход на экспозицию свободный.