Выставку художника Владимира Пермиловского открыли в Мытищах

Историко-художественный музей города Мытищи стал местом притяжения для ценителей живописи и всех, кто неравнодушен к красоте родного края. Долгожданную выставку приурочили к трем значимым событиям: столетию города Мытищи, 65-летию самого мастера и его впечатляющему сорокалетнему творческому пути.



«Пейзаж – это портрет Родины, который может передать всю правдивость и реалистичность. Менялись эпохи, архитектура, люди ушли, а пейзажи остались. Работы Владимира Пермиловского созданы вне временной ценности, которая позволит зрителю прикоснуться к вечной красоте природы, запечатленной в моменты ее наивысшего расцвета», - отозвался о работах мастера член Союза художников России Альберт Солтанов.

Высокое признание таланта живописца подтверилось не только восторженными отзывами коллег и зрителей, но и официальными наградами. Художнику на торжественном открытии выставки вручили почетную грамоту главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, также удостоили высокого звания члена-корреспондента Международной Академии культуры и искусства.