Выставку художника из Мытищ Виктора Попкова открыли в Третьяковской галерее

Экспозицию картин Виктора Попкова собрали из 12 музеев и частных коллекций. Мастер представил на выставке графические и живописные произведения.

Художник Виктор Попков родился в Мытищах, и тема любви к родному краю занимает важную часть его творческого пути. Многие картины отражают события его жизни и в целом — эпоху второй половины XX века. Работы мастера наполнены теплом, они эмоциональные и яркие.

Творчество Виктора Попкова сыграло важную роль в отечественном искусстве и стало его неотделимой частью. Экспозицию картин в Третьяковской галерее собрали из 12 музеев и частных коллекций, в том числе и семейной.

Выставка в Москве будет открыта до 11 мая 2025 года по адресу: Кадашевская набережная, дом 12.

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