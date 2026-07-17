Выставку гравюр Гюстава Доре открыли в Люберцах
Выставка «Шедевры Гюстава Доре» работает в музейно-выставочном комплексе Люберец. В экспозиции представлены работы знаменитого французского художника-иллюстратора XIX века.
Подлинность каждой гравюры подтверждена сертификатами. Гюстав Доре создал тысячи работ, но в Люберцах отобрали самое близкое нам: иллюстрации к «Золушке», «Коту в сапогах», «Дон Кихоту» и многие другие. Именно так, как их увидел Доре, мы и представляем этих героев сегодня.
«Это художник, который за свою жизнь добился, что по всему миру люди на многие известные произведения смотрят его глазами. То есть даже когда мы представляем себе Дон Кихота с его закрученными усами, с продолговатым носом, в общем-то мы его глазами это видим. Это довольно любопытно, учитывая, что человека больше 100 лет уже нет. Отчасти это еще произошло, потому что иллюстраторы последующих поколений, режиссеры, мультипликаторы, кинематографисты, тоже когда создавали какие-то жанровые произведения, фантазийные — они к нему обращались в поисках вдохновения», — рассказал сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Никита Ткачев.
Организаторы выставки создали целый арт-объект: полотна с увеличенными изображениями гравюр, погружающие в атмосферу, интерактив для самых маленьких и не только. Здесь искусство можно буквально собрать по крупицам. Такой формат ломает стереотип о том, что музей — это скучно и только для взрослых. И в каждом элементе скрыт большой смысл.
Выставка в Люберцах открыта до конца августа. Это редкий шанс прикоснуться к истории искусства, в которой каждый штрих имеет значение.