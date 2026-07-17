Выставку гравюр Гюстава Доре открыли в Люберцах

Подлинность каждой гравюры подтверждена сертификатами. Гюстав Доре создал тысячи работ, но в Люберцах отобрали самое близкое нам: иллюстрации к «Золушке», «Коту в сапогах», «Дон Кихоту» и многие другие. Именно так, как их увидел Доре, мы и представляем этих героев сегодня.

«Это художник, который за свою жизнь добился, что по всему миру люди на многие известные произведения смотрят его глазами. То есть даже когда мы представляем себе Дон Кихота с его закрученными усами, с продолговатым носом, в общем-то мы его глазами это видим. Это довольно любопытно, учитывая, что человека больше 100 лет уже нет. Отчасти это еще произошло, потому что иллюстраторы последующих поколений, режиссеры, мультипликаторы, кинематографисты, тоже когда создавали какие-то жанровые произведения, фантазийные — они к нему обращались в поисках вдохновения», — рассказал сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Никита Ткачев.