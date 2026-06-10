Выставку графики Марка Шагала откроют в Люберцах 19 июня

В музейно-выставочном комплексе Люберец открывается выставка «Марк Шагал. Под единым небом». В экспозиции представят более 110 оригинальных графических работ одного из самых известных модернистов ХХ века.

В экспозиции представят знаменитые офорты к «Мертвым душам» Николая Гоголя, литографии на библейские сюжеты, произведения, связанные с Витебском и Парижем. Отдельная часть экспозиции посвящена жене и музе художника Белле.

«Выставка представляет собой ретроспективу ключевых моментов в творчестве мастера. В своем искусстве он объединил древние традиции иудейской культуры с новаторским подходом и создал неповторимый „шагаловский“ мир, расцвеченный яркими „поющими“ красками. В 1921–1922 годах художник жил и преподавал в Малаховке, поэтому эта выставка имеет особое значение для нашего округа. В экспозиции будет представлен альбом с фотографиями, на одной из которых художник запечатлен в Малаховке», — рассказал председатель Комитета по культуре и туризму администрации Люберец Илья Рожников.

Выставку представляет петербургская галерея современного искусства Bashmakov Gallery. Подлинная графика Шагала — из коллекции Павла Башмакова, владельца одного из крупнейших частных собраний графики художника-авангардиста.

«У Андрея Вознесенского есть стихотворение, посвященное Марку Шагалу, где рефреном проходит строка „Под небом единым жив человек“. Эти слова и вдохновили нас на название выставки. Где бы ни жил и ни работал Марк Шагал, над ним всегда оставалось одно и то же небо, где царят любовь, невесомость, где только он, его любимая Белла и их полет», — отметил коллекционер и владелец Bashmakov Gallery, куратор выставки Павел Башмаков.

Открытие выставки состоится 19 июня в 18:00, вход свободный по предварительной регистрации. Выставка продлится до 6 сентября.