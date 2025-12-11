Выставку «Души материнской свет» открыли в Жуковском

На открытие пришли почетные гости: глава городского округа Андроник Пак, его заместители Алла Дунаевич и Ольга Алферова, участники отделения Союза женщин России.

«Несмотря на то, что сам праздник уже прошел, считаю, что говорить мамам теплые слова, проводить в их честь концерты и выставки, можно и даже нужно не только в конкретные даты, а как можно чаще. Ведь это самые близкие, самые родные люди для каждого из нас», — подчеркнул Андроник Пак.

На выставке представлено около 60 живописных и декоративно-прикладных работ 30 авторов Москвы и Подмосковья. Экспозиция будет работать до 22 декабря.