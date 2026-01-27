Выставку детских рисунков «Рождественская звезда» открыли в Одинцове

XXIII ежегодная выставка детских рисунков и поделок «Рождественская звезда» стартовала в Одинцовском округе. Этот конкурс стал доброй традицией муниципалитета — он проводится с 2003 года.

В этом году на выставку прислали больше тысячи работ: картины, поделки и целые композиции. Участниками стали дети из 32 школ, 57 детских садов, 14 воскресных школ и множества творческих студий и кружков. Подготовкой ребят занимались почти 500 педагогов. Профессиональное жюри выбрало лучшие работы. Победителями и лауреатами стали 60 участников, а несколько детей получили специальные призы и главную награду — Гран-при.

На церемонии награждения присутствовали почетные гости, в том числе олимпийская чемпионка Лариса Лазутина, председатель Совета депутатов округа Татьяна Одинцова, депутаты и руководители профильных комитетов. Мероприятие продолжилось праздничным концертом.

К открытию выставки для Захаровского дома культуры приобрели новый большой экран размером 4 на 8 метров. Он поможет показывать детские работы в новом формате. Все рисунки и поделки можно увидеть в холлах Захаровского дома культуры.