Выставку деревянной скульптуры открыли в Мытищах

Гости в день открытия смогли не только увидеть работы автора, но и пообщаться с ним лично. Петр Смирнов на протяжении многих лет работает на Мытищинском машиностроительном заводе, а в свободное время превращает коряги и обломки деревьев в произведения искусства. Его любовь к работе с древесиной зародилась еще в детстве и с тех пор стала неотъемлемой частью жизни.

Особое значение в творческом становлении Петра Смирнова имеет воспоминание о мастерской друга его дедушки. Именно там, по словам скульптора, он впервые познакомился с искусством обработки дерева.

«Когда я занимаюсь деревом, я отдыхаю и внутренне обогащаюсь. Иногда просто смотришь на будущую работу — и вдруг появляется идея. В результате получаются интересные композиции», — поделился Петр Смирнов.

Экспозиция будет открыта до 25 января 2026 года.