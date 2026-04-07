Выставку декоративной обуви открыли в Мытищах

Иллюстрации Ольги Йонайтис к сказке «Сапожник и маленькие человечки» вместе с уникальной коллекцией миниатюрной декоративной обуви представили в Мытищинской галерее искусств. Выставка «Волшебные башмачки» будет открыта до 3 мая.

Экспонаты объединены общей темой — значением обуви в детской литературе. Если вспомнить, сколько литературных произведений для детей посвящено туфелькам и образу обуви в сказках, то становится очевидным, что башмаки — это не просто предметы. В таких произведениях, как «Маленький мук», «Калоши счастья», «Волшебник из страны Оз», «Мальчик-с-пальчик», «Золушка» и «Стоптанные туфельки», обувь играет значимую роль и прямо влияет на развитие сюжета.

«В сказках обувь героев — это не просто деталь, а символ пути и духовных перемен, без которого невозможны чудеса. Выставка предлагает посетителям не просто полюбоваться красивыми работами, но и задуматься, какой глубокий смысл может таиться в самых обычных вещах», — рассказала директор галереи Марина Домникова.

Экспозиция «Волшебные башмачки» получилась интересной и познавательной. Записаться на экскурсию можно в Мытищинской галере искусств.