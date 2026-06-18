Выставку авторской куклы открыли в Наро-Фоминске

В выставочном зале ЦДК «Звезда» представили экспозицию «Авторская кукла как искусство». Посетителям показали более десяти коллекций ручной работы, каждая из которых выполнена в единственном экземпляре.

Экспозиция заняла весь зал и объединила работы мастериц-кукольников из разных направлений декоративного искусства. Здесь представлены вязаные игрушки, амигуруми, народные куклы из ткани и джута, а также декоративные изделия в виде елочек. Каждая работа отличается авторским стилем и собственной историей создания.

Особый интерес у посетителей вызвала кукла мальчика по имени Вася, созданная Татьяной Волковой. Автор отмечает, что работа стала для нее личной и эмоционально значимой.

«Он для меня как сын», — рассказала Татьяна Волкова.

Среди экспонатов выделяется композиция «Три Насти». Это народная кукла, выполненная из ситца, ткани-набойки и шерсти. Работа посвящена бабушке мастерицы Надежды Вахрушевой и отражает разные периоды ее жизни — довоенные годы, период Великой Отечественной войны и 1985 год. Рядом с композицией размещена фотография, которая усиливает эмоциональное восприятие работы.

По словам организаторов, каждая представленная кукла заслуживает отдельного внимания и позволяет увидеть разные техники и подходы к созданию народной и авторской игрушки. Выставка будет доступна для посетителей до 3 июля.