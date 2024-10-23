Выставки и мастер-классы провели ко Дню отца в Ленинском округе

Посвященные Дню отца мероприятия провели в Центральном парке Видного. Гости праздника побывали на тематических выставках и мастер-классах. Беседы представителей Совета отцов округа со школьниками прошли в школах № 5 и № 7 и в художественно-техническом лицее в Видном.

«Пообщались с ребятами, порассуждали о роли отца в семье, разобрали, на что опираться и где брать примеры настоящих достойных мужчин. Главная суть осознанного отцовства — быть моделью поведения для своих детей, защитой и заботой для своей семьи и родителей, любить Родину и делать на благо других максимум из своих возможностей», — сказал заместитель председателя Совета отцов Ленинского округа Владимир Селиванов.

Напомним, Совет отцов Ленинского округа сформировали в 2021 году. Его руководителем стал настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в селе Молоково иерей Димитрий Березин. Он пропагандирует традиционные семейные ценности и входит в состав учредителей Всероссийского общественного движения «Отцы России».

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