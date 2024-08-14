Выставки и мастер-классы провели ко Дню города в Озерах

Спортивные турниры, творческие выставки и мастер-классы прошли в парке «Сосновый бор» в Озерах. Он стал главной площадкой празднования Дня города.

В программе праздника были активности для разных возрастов. Более 20 жителей получили награды и почетные грамоты. Среди них — учитель физкультуры школы № 2 в Озерах Иван Варлыгин, который в этом году вошел в топ-100 лучших учителей Подмосковья.

«Секрет в том, что нужно плодотворно трудиться, любить детей и не бояться участвовать в конкурсах, потому что это много занимает времени — и рабочего, и личного», — рассказал он.

На празднике школа «Алгоритмика» показала свои наработки в области работы с искусственным интеллектом. Клуб «Активное долголетие» провел свою программу с настольными играми и танцевальными разминками. Среди участниц была Варвара Сим, которая в свои 82 года спокойно садится на шпагат и показывает пример бодрости.

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