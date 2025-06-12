Выставки и мастер-классы прошли в День России в Серпухове

В Серпухове в День России праздничные мероприятия объединили жителей и гостей округа разных возрастов. Организаторы подготовили мастер-классы, выставки, игры, для всех желающих работали фотозоны.

Центральными площадками праздничных гуляний в Серпухове были парк имени Олега Степанова и парк Принарский.

Гости парка имени Степанова посетили исторические выставки «Культурный код городского округа Серпухов», «Традиции Родины» и «Путешествие по России». Все желающие сделали снимки на память в тематической фотозоне «Моя Россия». Любители творчества попробовали свои силы в мастер-класс по созданию брошей «Я и моя Родина». Праздничное настроение гостям парка имени Олега Степанова создал концерт «Таланты России» и новые аттракционы.

А в парке Принарский прошла выставка детских рисунков «Родина», мастер-классы по резьбе по дереву «Таланты России» и по художественной росписи «Узоры народов». Все желающие поиграли в настольные игры «От истории до наших дней». На сцене состоялся концерт «Голоса Родины».

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» прошел фестиваль «Спорт без границ». Участниками события стали жители округа с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны специальной военной операции.

Отметим, что на улицах Серпухова в этот день волонтеры раздавали горожанам ленточки-триколор, символизирующие российский флаг. Ребята объясняли жителям значение каждого цвета: белый — чистота, синий — верность, красный — храбрость.