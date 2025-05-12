Выставки и мастер-классы ко Дню Победы прошли в Павловском Посаде

В Павловском Посаде в парке культуры и отдыха с 11:00 утра стартовали мероприятия, посвященные памяти и поддержке защитников страны. Гостей встречала фотозона «Письмо солдату», где каждый мог написать послание военнослужащим.

Одновременно началась акция по сбору гуманитарной помощи «Доброе дело — нашим защитникам».

На Центральной аллее работала выставка и интерактив от военно-патриотического клуба «Патриоты России», а также фотовыставка «Семья Героя», рассказывающая о подвигах местных героев.

Любители современных технологий получили возможность поучаствовать в стратегической игре «Лазертаг», а волонтеры бесплатно раздавали георгиевские ленты и приглашали всех желающих принять участие в викторине по истории страны.

Для юных жителей и гостей Павловского Посада организовали мастер-классы от Креативной лаборатории «Весна Победы». Также работала «Чайная станция», где можно было попробовать блюда из настоящей полевой кухни и согреться горячим чаем. Со сцены звучали трогательные песни, посвященные подвигам советского и российского народа.