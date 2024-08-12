Выставки и концерты прошли на фестивале искусства «Праздник Изразца» в Зарайске

Фото: Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль"

Арт-выходной «Праздник Изразца» прошел в Зарайском кремле 10 и 11 августа. Его посетили около трех тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, праздник провели в Зарайске в третий раз, на нем представили выставку работ из стекла и дерева художников из Абрамцева, Гжели, Скопина и Москвы.

В субботу, 10 августа, для посетителей открыли выставки «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» и «Искусство в ремесле. Круг гончара». Кроме того, на территории кремля прошел показ мод, где представили свои коллекции Ольга Железкина, Ирина Русова, Марина Абдулина, Галина Красникова и другие.

В воскресенье гостям представили работы маленьких художников и профессионалов, а для детей провели мастер-класс по созданию изразцов.

В течение выходных в Зарайске прошли встречи и беседы с керамистами, а также концерты народной и этнической музыки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Альтушки против скуфов по-американски, или Зачем миру нужна «защита от дурака»?

Кое-кто кое-где кое-чем. Релиз МАГАТЭ об обстреле Киевом ЗАЭС как скверный анекдот

«Вы с ума посходили?» ВСУ продолжают атаковать ЗАЭС, чем грозят эти удары

Ездил ради бэд-трипов. Посетительница центра в Перу — о подозреваемом в убийстве россиянки

Макрону напомнили о политическом кризисе Франции после завершения Олимпиады

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте