Выставки и концерты прошли на фестивале искусства «Праздник Изразца» в Зарайске

Арт-выходной «Праздник Изразца» прошел в Зарайском кремле 10 и 11 августа. Его посетили около трех тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, праздник провели в Зарайске в третий раз, на нем представили выставку работ из стекла и дерева художников из Абрамцева, Гжели, Скопина и Москвы.

В субботу, 10 августа, для посетителей открыли выставки «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» и «Искусство в ремесле. Круг гончара». Кроме того, на территории кремля прошел показ мод, где представили свои коллекции Ольга Железкина, Ирина Русова, Марина Абдулина, Галина Красникова и другие.

В воскресенье гостям представили работы маленьких художников и профессионалов, а для детей провели мастер-класс по созданию изразцов.

В течение выходных в Зарайске прошли встречи и беседы с керамистами, а также концерты народной и этнической музыки.

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