Выставка животных из приютов пройдет в Люберцах

В Люберцах на выходных можно будет забрать домой кошку или собаку из приюта. Всех питомцев подготовили к передаче в семью: привили и проверили у ветеринара.

Выставка пройдет 17 и 18 января в торговом центре «Орбита» по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 366. Время работы: с 13:00 до 19:00. Организатором выступает благотворительный фонд «ДоброКот».

«Мы отдаем животных только по договору ответственного содержания. Для этого нужен паспорт и переноска. Все наши подопечные спасены с улицы. Они здоровы, привиты и очень ждут свою семью», — рассказала организатор Лиля Гилад.

Те, кто пока не готов взять животное, могут помочь иначе. На выставке будет установлен «Короб добра», куда можно принести корм, лежанки, игрушки или сделать денежное пожертвование.

Гостей мероприятия также ждет благотворительная ярмарка, аквагрим и музыкальная программа. Все собранные средства пойдут на помощь животным из приютов.