Выставка животных из приюта пройдет в Люберцах 27 июня

Благотворительная выставка-пристройство кошек, котят и щенков из приютов состоится в торговом центре «Орбита». Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «ДоброКот».

По словам организатора мероприятия Арины Алексеевой, все животные спасены с улицы. Они привиты, ухожены и будут ждать свою семью. Их отдают по договору ответственного содержания.

При себе нужно иметь паспорт и переноску. Если пока не готовы завести питомца, можно принести в «Короб добра» вкусные подарки, лежанки, игрушки или помочь финансово.

На выставке гостей ждут аквагрим, благотворительная ярмарка и музыка. Все собранные средства направят на помощь животным из приютов. Мероприятие пройдет на первом этаже торгового центра «Орбита» по адресу: Октябрьский проспект, дом № 366. Мероприятие продлится с 13:00 до 19:00.