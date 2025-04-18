Передвижная выставка под названием «Заря Победы — битва за Москву» открылась в детской музыкальной школе № 1 в Серпухове. В экспозиции представлены работы учащихся художественной школы имени Бузовкина.

Юные художники представили свое видение подвига советского народа в битве за Москву. Ребят вдохновили историческая литература и кинохроника. После чего они воплотили свои впечатления на бумаге. Посетители могли увидеть в картинах сюжетные и батальные сцены, передающие атмосферу суровых будней военного времени, мужество и стойкость простых людей, переживавших тяготы войны.

Организаторы отметили, что выставка «Заря Победы — битва за Москву» — это дань памяти героям и шаг к сохранению и передаче исторической правды новым поколениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали ветеранам к 80-летию Победы.