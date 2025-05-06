Выставка военной техники и мастер-классы пройдут в Подольске 9 мая

Мероприятия ко Дню Победы организуют в парке Талалихина в Подольске. Для жителей проведут тематические мастер-классы, выставку и концерт.

Мероприятия начнутся в полдень. Гости парка смогут принять участие в акции «Георгиевская ленточка».

На Танцевальной веранде пройдет праздничный концерт «Наследники Победы». Он продлится до шести часов вечера.

Все желающие смогут сделать фото в тематической фотозоне на левой балюстраде. Также будет работать полевая кухня возле входа на каток.

Откроется фотовыставка «Герои Отечества» на Центральной площади. Жители смогут поучаствовать в мастер-классе по военной подготовке на Аллее перед смотровой площадкой.

Кроме того, будут работать выставка военной техники на Центральной площади, полевая почта «Письмо бойцам», выставка оружия. Для детей организуют мастер-класс «Голубь мира».

Также в парке проведут интерактивную программу «Весна Победы», откроется ярмарка народных промыслов, пройдут чаепитие и танцевальный вечер под мелодии военных лет.

Поучаствовать в мероприятиях можно бесплатно без возрастных ограничений.