Выставка вязаного хендмейда пройдет в Мытищах 5 октября

Основная идея выставки — создать креативную вязаную «одежду» для любимых сердцу предметов — кружки, ноутбука или телефона. Участником может стать любой желающий, в возрасте от шести лет. Главное — творческий подход, яркие краски и оригинальность. Мастера могут воплотить в жизнь самые смелые креативные проекты.

Лучшие работы выставки «Обогрей свой любимый предмет» определят гости парка путем зрительского голосования. Ярмарка будет проходить 5 октября с 14:00 до 16:00 в акведуке парка Мира и обещает быть уютной и атмосферной. Заявку на участие еще не поздно направить на электронную почту: ltokashi@inbox.ru.

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