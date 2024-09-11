Выставка урожая пройдет на празднике осени во Фрязине 14 сентября

Праздник осени «Живописный парк» пройдет во Фрязине 14 сентября. Гости смогут принять участие в мастер-классах, сделать снимок у фотозоны «Грядущий сон леса» и увидеть выставку «Новый урожай».

Праздник начнется в лесопарке в 11:00, а концерт — в 12:00. Выставка «Новый урожай» будет работать с открытия. Гости также смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению окопных свечей или сделать снимок у фотозоны. Организаторы подготовили интерактивные занятия и сюрпризы.

В парке организуют сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей. Груз вместе с изготовленным свечами отправят в пострадавшие регионы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».