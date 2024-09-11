Выставка товаров ручной работы пройдет на празднике осени в Дмитрове

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» приглашает жителей и гостей округа на праздник «Дары осени». Специалисты подготовили интересную программу, в том числе выставку товаров ручной работы и чаепитие из настоящего самовара.

Праздник «Дары осени» организовывают музей-заповедник и Центр развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем». Мероприятие пройдет 21 сентября с 11:00 до 17:00 на территории Дмитровского кремля. Посетители примут участие в благотворительной акции, играх, забавах и творческих мастер-классах, чаепитии из настоящего самовара с угощениями, познакомятся с приметами осени, смогут приобрести товары ручной работы на ярмарке и отправиться на марафон экскурсий по Дмитровскому кремлю и экспозиции про город с древнейших времен до начала XVIII века. В конце разыграют подарки от партнеров.

Все желающие смогут принять участие в выставке «Дары осени» и принести продукты, выращенные собственными руками, а в конце мероприятия угостить всех.

Дмитровский кремль находится в доме № 16 на Исторической площади. Подробности можно узнать по телефону: 8 (495) 993-74-13.

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