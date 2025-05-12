Выставка современного вооружения прошла в Одинцове 9 мая

Мероприятия, посвященные 80-летию Победы, прошли по всему Одинцовскому округу. Одним из основных мест праздника по традиции стала Центральная площадь.

Экспозицию с современным вооружением и техникой здесь развернула 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения воздушно-десантных войск России.

Посетители выставки смогли узнать, как устроен бронеавтомобиль «Тигр», сделать фото на армейских квадроциклах, посмотреть в прицел снайперской винтовки, примерить бронежилет. Особый интерес вызвал стенд с беспилотными летательными аппаратами — на нем расположили как модели, которые рассчитаны на сброс боеприпасов, так и дроны-камикадзе.

Кроме того, тематику праздника поддержали поисковый отряд «КитежЪ», Одинцовское краеведческое общество и Поисковое движение России. Они также организовали интерактивные площадки, где все могли увидеть экспонаты, найденные поисковиками на местах сражений.