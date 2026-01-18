Выставка советских елочных игрушек открылась в Красногорске

Пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Нахабине открылась выставка редких советских елочных игрушек из частной коллекции. Посетители клуба «Мечта» могут увидеть более 50 раритетных украшений, некоторым из которых больше 70 лет.

Экспозицию составили игрушки из семейного архива Екатерины Бобровой, которые собирала ее бабушка с 1940-х годов. Среди экспонатов — стеклянные снеговики, сосульки и символичные для эпохи фигурки вроде кукурузы, олицетворявшей урожай.

«Когда украшали елку, бабушка всегда говорила: „Вперед вешай кукурузку, малинку, чтобы всегда был урожай“», — поделилась воспоминаниями Екатерина Боброва, заведующая структурным подразделением клуба.

Выставку дополнила коллекция советских новогодних открыток жительницы Красногорска Галины Сидоровой. За 30 лет она собрала около 400 поздравительных карточек, часть из которых теперь представлена на этой ностальгической экспозиции.