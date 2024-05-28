Выставка скульптур Веры Мухиной начнется в Сергиевом Посаде 30 мая
Выставка скульптур «Вера Мухина. Взгляд из Абрамцева» откроется в Сергиевом Посаде 30 мая. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Вера Мухина — выдающийся скульптор, создавший большую часть своих произведений на даче-мастерской в Абрамцеве. Одно из ее самых известных произведений — монумент «Рабочий и колхозница».
В рамках экспозиции посетители познакомятся с личными вещами, фотографиями, инструментами, станками и фрагментами стен мастерской.
Выставка завершится 8 сентября 2024 года. Подробности на сайте музея-заповедника.
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