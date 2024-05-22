«Пусть дом наполнится миром». Глава Подмосковья поздравил верующих с днем памяти Николая Чудотворца
Патриарх Кирилл и губернатор Подмосковья посетили литургию в Дзержинском
Православная церковь отмечает день памяти святителя Николая, известного в народе как Николай Чудотворец. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вознесли молитву в Николо-Угрешском монастыре.
Сегодня, 22 мая, — День перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари.
«В Дзержинском проходит литургия в день святителя Николая Чудотворца. Всех православных — с праздником! Пусть святой Николай подарит вашим семьям радость, благополучие, защиту, а дом наполнится миром и добром», — написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.
Молитву Николаю, великому спасителю и заступнику, вознесли вместе с прихожанами, паломниками и священнослужителями.
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