Выставка с диафильмами и настольными играми открылась в Дмитровском кремле

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» заработала новая выставка «Зима. Счастье. Новый год!». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция посвящена Новому году. Посетителям представят редкие экспонаты из фондов музея, многие из которых ранее не выставлялись. На выставке можно увидеть фотографии дмитровского универмага с новогодними витринами, «детский уголок» с игрушками, книгами и настольными играми, а также самодельные гирлянды. Гостям также будут демонстрировать диафильмы, а отдельную часть экспозиции посвятят праздничному столу и традиционным блюдам.

Гостям предложат проследить, как менялись новогодние традиции — от времен Петра I, когда в России начали отмечать Новый год, до современности. На выставке можно посмотреть старинные елочные игрушки, открытки и сувениры XIX века, а также редкие маски из коллекции Романова. Экспозиция продлится до 15 февраля 2026 года.