Выставка работ российских и китайских художников открылась в Мытищах

В Мытищинском историко-художественном музее открылась выставка «Москва-Пекин», проходящая в рамках фестиваля искусств России и Китая, приуроченного к 75-летию дружбы и культурного обмена между двумя странами. Это событие стало значимым этапом в культурном сотрудничестве и обмене опытом между российскими и китайскими художниками.

Куратор проекта, Народный художник Росссии и президент Международной Академии культуры и искусства Петр Стронский, отметил, что выставка имеет богатую историю. Она прибыла в Мытищи из Центрального дома работников искусств и уже привлекла внимание не только местных жителей, но и студентов и деятелей культуры из Китая. Среди экспонатов представлены работы как китайских, так и российских художников, демонстрирующие уникальное переплетение двух культур.

«Мы давно дружим с мытищинским музеем. В знак нашей дружбы мы подарили музею картину под названием „У истоков Волги“, а китайская художница JIA Wen Yuan преподнесла в дар свои керамические изделия», — поделился Петр Тимофеевич.

Организаторами выставки выступили галерея Art Mila Moscow и Международная Академия культуры и искусства. Выставка открыта для всех желающих и не имеет возрастных ограничений.

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