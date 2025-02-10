Выставка работ художника Владимира Артюшенко открылась в Мытищах

Яркие пейзажи, сочные краски и отличное настроение получат посетители авторской выставки в историко-художественном музее Мытищ. Жизненный опыт и эмоции художника переданы на полотнах и наполнены позитивом.

Вся красота и многообразие природных цветов отображены на полотнах Владимира Артюшенко. Персональная выставка художника включающая более 50 работ разных периодов, открылась в Мытищинском историко-художественном музее в год 75-летия автора. Пейзажи наполнены разнообразными мотивами от морского побережья до лугов и полей с их разнотравьем.

Более 40 лет Владимир Николаевич живет в Мытищах, 30 из них связаны с работой на предприятии «Стройпластмасс», где он начинал инженером, а потом стал художником-оформителем. Пришли поздравить живописца с новой экспозицией, коллеги, друзья, родные и близкие. Необычный, энергичный и жизнерадостный, так отозвались о художнике коллеги, отметив его невероятную жажду жизни и трудолюбие, несмотря на превратности судьбы. Немало теплых и добрых слов сказали на открытии в честь автора.

Председатель Мытищинской Ассоциации художников Альберт Солтанов рассказал, что Владимир Николаевич не только стоял у истоков организации, но и продолжает участвовать во всех выставках объединения, а вместе с супругой, они как и прежде заряжают позитивом окружающих.

Оказалось, что Владимир Артюшенко обладает не только художественным талантом. Большую часть своей жизни он посвятил исполнению казачьего репертуара, продолжает петь в хоре русской песни. Увидеть работы художника и оценить сочные пейзажи, ощутить энергию отдыха на природе смогут посетители историко-художественном музея. Возрастное ограничение: 12+.