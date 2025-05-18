Выставка работ художника Олеси Осиповой открылась в Мытищах

В историко-художественном музее в Мытищах состоялось торжественное открытие персональной выставки акварельных работ талантливой художницы Олеси Осиповой, посвященной родному городу. В экспозиции представлено 20 произведений, созданных в период с 2005 по 2025 годы, на которых запечатлены знаковые для автора места и пейзажи Мытищ, отражающие дух и историю города.

Олеся Осипова — признанный мастер, член Союза художников России и руководитель секции графики Мытищинской ассоциации художников. Она обладает богатым педагогическим опытом и является преподавателем высшей категории. Автор многочисленных методических разработок, Олеся регулярно проводит мастер-классы как в России, так и за рубежом. Ее ученики неоднократно становились победителями разнообразных конкурсов — от районных до международных, что свидетельствует о высоком профессионализме и педагогическом таланте художницы.

Открытие выставки приурочено к знаменательной дате — 100-летию со дня основания города Мытищи, которое жители отметят 17 августа 2025 года. Выставка стала не только художественным подарком городу, но и важным событием культурной жизни региона, позволяющим взглянуть на знакомые места глазами мастера и почувствовать особую атмосферу родного края.

Посетители смогут насладиться тонкостью акварельной техники и глубиной авторского видения, а также узнать больше об истории и развитии Мытищ через призму художественного творчества Олеси Осиповой.