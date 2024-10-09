Выставка работ художника Домниковой открылась в галерее искусств в Мытищах

Юбилейная выставка заслуженного художника Российской Федерации Марины Домниковой начала работу в галерее искусств в Мытищах. На ней представлено более 100 работ автора.

В экспозиции можно увидеть подносы, созданные мастером в период ее работы на Жостовской фабрике в 1980-1990-х годах. Марина Домникова часто с теплотой вспоминает эти годы жизни.

«Мне выпала невероятная честь работать бок о бок с великими художниками, которые создали славу жостовского промысла. Эти талантливые люди, такие как Николай Можаев, Владимир Пыжов и Нина Гончарова, стали для меня не просто коллегами, а настоящими друзьями. К сожалению, их уже нет с нами, но память будет жить вечно», — прокомментировала Марина Домникова.

Отметим, что на мероприятии к открытию выставки заслуженного художника страны наградили золотой медалью Союза художников России.

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