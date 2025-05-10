Выставка «Путь к Победе» открылась в историко-художественном музее в Мытищах

В Мытищинском историко-художественном музее открылась выставка «Мытищи. Путь к Победе», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Экспозиция составлена из коллекции самого музея и включает редкие экспонаты, переданные участниками боевых действий и их родственниками.

В экспозиции представлены уникальные документы Героев Советского Союза — летчиц Нины Распоповой и Евгении Рудневой, а также военные хроники, личные вещи и письма участников войны. На открытии выставки Татьяна Евтушенко, дочь лейтенанта Ивана Паршина, рассказала о своем отце и переданных музею реликвиях. Кроме того, в экспозицию вошли редкие предметы командира отделения третьей дивизии аэростатного заграждения Москвы Бориса Солдатова, которые предоставила его сноха Людмила Гаврилович.

Посетители также могут увидеть работы местных художников, литературные материалы и архивные документы, включая каталог российских воинских захоронений на территории городского округа Мытищи и список имен погибших при защите Родины жителей Мытищ. Специальный информационный раздел знакомит с героями выставки, а их портреты размещены на Стене Памяти в фойе музея.