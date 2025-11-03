Выставка-пристройство кошек из приютов пройдет в Люберцах 4 ноября

Мероприятие «В добрые руки» проведут в торгово-развлекательном комплексе «Выходной» в Люберцах. На нем все желающие смогут оказать помощь бездомным животным.

Событие организовал благотворительный фонд «ДоброКот». Посетители ТРК смогут забрать понравившегося котенка домой, имея с собой паспорт и переноску.

«Все питомцы спасены с улицы, обработаны от паразитов, ухожены, здоровы, красивы, умны, привиты, умеют пользоваться лотком, готовы ехать домой. Взрослые кошки и коты стерилизованы и кастрированы», — сказала организатор благотворительной выставки Лиля Гилод.

Также жители Люберец могут прийти полюбоваться на животных и принести для них вкусные подарки. Это могут быть сухие и влажные корма, игрушки, медикаменты и препараты от паразитов.

Кроме того, на мероприятии выступят юные артисты, проведут конкурсы, будет работать площадка с аквагримом. Все собранные средства пойдут на помощь животным из приютов.

Выставка будет работать с полудня до шести часов вечера.