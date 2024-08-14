Выставка предприятий ракетно-космической отрасли открылась в Химках

Выставка инноваций и достижений предприятий ракетно-космической отрасли открылась в Химках. Экспозиция включает в себя экспонаты и макеты градообразующих производств.

Познакомиться с экспонатами можно в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Здесь представлены наработки и макеты из местных предприятий ракетно-космической отрасли таких, как: научно-производственное объединение им. Лавочкина, завод «Энергомаш» и машинно-конструкторское бюро «Факел».

«Имена выдающихся конструкторов, инженеров, испытателей, связавших свою жизнь с предприятиями нашего города, навсегда вписаны в историю освоения космоса. И сегодня Химки продолжают оставаться на передовой научно-технического прогресса, о чем свидетельствует открывшаяся в „Артишоке“ выставка», — сказала муниципальный депутат Химок Инна Монастырская.

График работы выставки: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Посмотреть экспонаты можно до 22 сентября. Вход свободный для всех желающих.

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