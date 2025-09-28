Выставка пожарной техники прошла в сквере имени Леонова в Зарайске

В Зарайске прошел праздник пожарной безопасности, в котором приняли участие школьники и местные жители. Мероприятие организовали для того, чтобы уведомить детей о правилах поведения в экстренных ситуациях.

Информативные сессии провели сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и территориального управления № 11 «Мособлпожспаса». Они продемонстрировали свою работу и рассказали про правила безопасного поведения. Ребята исследовали пожарные машины и инструменты, примерили форму, включая защитные костюмы, шлемы и маски.

Самым зрелищным событием стало поджигание противня и сбивание огня струей воды из пожарного ствола. Спасатели поделились полезными советами и рассказали истории из своего опыта.

Ребята также поучаствовали в конкурсах, викторинах и играх «Пожарные крестики-нолики» и «Пожарные шашки». Заместитель начальника ОНД и ПР в Зарайске Андрей Бокишев отметил, что цель праздника — защитить детей, научить их распознавать опасность и правильно реагировать на нее.

Праздник провели в рамках «Месячника безопасности» и приурочили его к 35-летию со дня образования МЧС России.