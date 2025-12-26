Выставка пожарной техники к 35-летию МЧС России прошла в Чехове

На площади перед Дворцом культуры «Дружба» в честь праздника прошла выставка специальной техники и инновационных технологий. Жители смогли вблизи рассмотреть машины, которые ежедневно участвуют в ликвидации пожаров и других чрезвычайных происшествий.

«Каждый из вас — настоящий герой, который ежедневно рискует собой, чтобы защищать жизни и здоровье людей. Ваш профессионализм, отвага и преданность делу вызывают искреннее восхищение. Хочется от всей души поблагодарить каждого за нелегкий труд, готовность в любую минуту прийти на помощь и спасти тех, кто оказался в беде. Ваша работа — это пример истинного служения людям!» — поздравил спасателей заместитель главы округа Вадим Шевырев.

Отличившимся сотрудникам вручили знаки отличия, государственные и ведомственные медали.