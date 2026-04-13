Выставка одной картины откроется в Люберцах

Выставка одной картины «Неизвестная Терез» откроется в Музейно-выставочном комплексе (МВК) Люберец 17 апреля. В экспозиции будет представлен портрет Мадлен Терез Бланшет «Дама с розовыми лентами», написанный в 1856 году художником Амори Дювалем.

В пресс-службе Музейно-выставочного комплекса сообщили, что на полотне изображена супруга одного из самых состоятельных представителей города Реймса середины XIX века. Ее портрет хранится в музее уже 12 лет, и отреставрировать полотно было важной задачей не только потому, что оно поступило в фонды в аварийном состоянии, но и потому, что на картине изображена прабабушка жительницы Люберецкого округа — мецената Наталии Бодко.

В 2014 году Наталия Бодко передала МВК коллекцию своей семьи — предметы XVI–XX веков, связанные с именами Наполеона Бонапарта, мадам Помпадур, Гюстава Флобера и французских королей. Единственная картина в этой коллекции — «Дама с розовыми лентами».

Выставка «Неизвестная Терез» расскажет о процессе реставрации портрета, посетители смогут познакомиться с историей семьи Мадлен Терез Бланшет и в деталях рассмотреть «Даму с розовыми лентами». Экспозиция приурочена к 170-летнему юбилею картины и 50-летнему юбилею Музейно-выставочного комплекса.

Выставка работает по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3. Возрастные ограничения — 0+.