Выставка об истории шелкового комбината открылась в Наро-Фоминске

Более чем 150-тилетняя история Наро-Фоминского шелкового комбината буквально ожила для посетителей выставки «Время на фабрике». Экспозицию открыли с помощью ветеранов труда, которые отработали на предприятии много лет.

Наро-Фоминский шелковый комбинат проделал путь огромный путь, став из помещичьей бумагопрядильной мануфактуры гигантом советской легкой промышленности. Но предприятие все-таки не выдержало экономических вызовов — его закрыли в 2005 году.

«Время на Фабрике» стала результатом совместной работы не только нарофоминских историков-краеведов, но и художников. Вместе они придумали уникальную концепцию выставки. Она станет основой будущего музея. Увлекательные экскурсии по территории шелкового комбината, восстановление артефактов прошлого и арт-пространство, на котором творят художники и проходят спектакли, будут частью большого проекта и хорошей культурной перспективой.

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