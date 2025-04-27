Выставка об акции «Диктант Победы» открылась в Наташинском парке в Люберцах

«Я думаю, трудно найти человека в нашей стране, который не слышал об этом проекте. Он проходит не только по всей стране, но и за ее пределами. В Московской области количество площадок увеличивается. В Люберцах в этом году открыли 43 точки проведения. Это подтверждает масштаб и актуальность проекта. Я сама несколько раз участвовала в акции — задания становятся все более содержательными и глубокими. Это не просто проверка знаний дат, а связь с историей своей страны. Мне кажется, что начать с фотовыставки очень правильно: подводим итоги и видим, как проект воспринимается людьми», — отметила депутат Московской областной Думы Лидия Антонова.

Наташинский парк выбран неслучайно. Жители округа таким образом могут познакомиться с историей «Диктанта Победы» и узнать новые факты.

«Это особенно стало актуально в наши дни — помнить свою историю. Оказывается, уже многое позабылось — и имена героев, и сама история. Поэтому такие выставки и акции просто необходимы», — отметила жительница Люберец Тамара.

В акции «Диктант Победы» в Люберцах в 2025 году приняли участие более двух тысяч человек.