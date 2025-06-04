Выставка о священнослужителях во время войны завершит работу в Котельниках 5 июня

Работа экспозиции «Великая Отечественная война в судьбах известных священнослужителей» подходит к концу в Котельниках. Мероприятие провели в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Посетители выставки могут узнать о роли веры в годы Великой Отечественной войны, о вкладе Русской православной церкви в Победу. Им расскажут интересные факты о православных священниках, служивших в те трудные времена.

В экспозиции представлены архивные документы и фотографии. Здесь можно познакомиться с личными историями героев.

Выставка работает до 5 июня включительно в Доме культуры «Белая Дача». Побывать на ней могут все желающие без возрастных ограничений с девяти утра до девяти часов вечера.

Ранее мы рассказывали о том, что ученики школы № 3 в Котельниках приняли участие в акции «Вахта памяти». В митинге поучаствовали активисты движения «Юнармия».