Ученики школы № 3 в Котельниках приняли участие в акции «Вахта памяти»

Школьники из Котельников приняли участие во всероссийской патриотической акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они несли Вахту памяти у мемориала «Журавли» в микрорайоне «Белая Дача».

В митинге поучаствовали активисты движения «Юнармия» из школы № 3. Они впервые присоединились к этой акции.

Участниками мероприятия также стали ветераны, представители общественных и ветеранских организаций, педагоги, родители и ученики. Они возложили цветы, исполнили песни и почтили память погибших минутой молчания.

Акция «Вахта Памяти» проходит в рамках областного марафона «Наследники Победы». Он включает в себя организацию не только митингов, но и памятных акций «Я помню», «Портреты Победы», «Окна Победы». Все они направлены на изучение семейной истории и сохранение исторической памяти.