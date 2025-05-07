Ученики школы № 3 в Котельниках приняли участие в акции «Вахта памяти»

Школьники из Котельников приняли участие во всероссийской патриотической акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они несли Вахту памяти у мемориала «Журавли» в микрорайоне «Белая Дача».
В митинге поучаствовали активисты движения «Юнармия» из школы № 3. Они впервые присоединились к этой акции.
Участниками мероприятия также стали ветераны, представители общественных и ветеранских организаций, педагоги, родители и ученики. Они возложили цветы, исполнили песни и почтили память погибших минутой молчания.
Акция «Вахта Памяти» проходит в рамках областного марафона «Наследники Победы». Он включает в себя организацию не только митингов, но и памятных акций «Я помню», «Портреты Победы», «Окна Победы». Все они направлены на изучение семейной истории и сохранение исторической памяти.
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