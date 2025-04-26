Выставка о Юрие Гагарине откроется в музее в Люберцах 30 апреля

В музейно-выставочном комплексе в Люберцах откроется выставка «Наш Гагарин». Она расскажет о подвигах и наследии человека, покорившего космос.

В экспозиции представят фотографии и документы Юрия Гагарина из Музея космонавтики в Москве, а также личные вещи из музея Люберецкого техникума и фондов музейно-выставочного комплекса.

Большой раздел посвятят учебе космонавта в Люберцах. Посетители увидят парту, за которой сидел Гагарин в Люберецком ремесленном училище № 10, обучаясь на литейщика. Они также ознакомятся с формой.

После 1961 года Юрий Гагарин дважды приезжал в Люберцы. Моменты с его визитов можно увидеть в фотохронике. Экспозиция дополнена интерактивными элементами: гости музея подержат в руках литейный ковш с завода имени Ухтомского и увидят строение космического корабля «Восток-1». Параллельная программа к выставке предлагает экскурсии, лекции и VR-программы.

Открытие запланировано на 30 апреля в 16:00. Вход — по предварительной регистрации или по социальной карте Подмосковья. Выставка будет работать до 15 июня.