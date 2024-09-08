Выставка «Любимая дача» открылась в историко-художественном музее в Мытищах

В Мытищинском историко-художественном музее состоялось открытие выставки «Любимая дача», которая представляет собой совместный проект музея и художников секции графики Московского областного отделения Союза художников России. На выставке представлено более 100 произведений.

Работы выполнены в различных техниках графического искусства, включая офорт, резцовую гравюру на металле, рисунки и акварель.

Художник Нина Любавина отметила, что картины передают особое настроение благодаря рассказам авторов об их ощущениях и эмоциях, которые они испытывают на даче. Выставка не только радует глаз, но и погружает в атмосферу уединения и творчества на природе.

Кроме того, посетители выставки смогли насладиться выступлением актеров мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», которые представили сценку из произведения Чехова «Дочь Альбиона».

Для гостей организована фотозона, где можно сделать памятные снимки.

Выставка будет открыта для посещения до 29 сентября. Возрастное ограничение: 0+.

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