Награды гимнастки Елены Карпухиной представили на выставке в Мытищах

Экспозиция, посвященная знаменитой гимнастке Елене Карпухиной, открылась в историко-художественном музее. В ней представлены вещи из личной коллекции мастера спорта Советского Союза.

Гости выставки увидят первый купальник спортсменки, который ей вручную сшила бабушка, первую медаль Елены Карпухиной, письмо, написанное ее тренером, чайник конца XIX века и чешки, в которых гимнастка выступала на чемпионате мира в Копенгагене.

В экспозицию также включены рассказывающие о жизни абсолютной чемпионки мира 1967 года в Мытищах документы: аттестат о среднем образовании из школы № 11 и свидетельство о занесении Карпухиной в Книгу Почета.

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