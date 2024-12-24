Выставка-конкурс «Новогоднее вдохновение» открылась в Балашихе

В преддверии Нового года в Балашихе состоялось открытие выставки — конкурса детского творчества «Новогоднее вдохновение», которая стала традиционным событием в Центре народного творчества. Этот праздник неизменно привлекает внимание как детей, так и взрослых, создавая атмосферу волшебства и ожидания сказки.

В этом году на выставке представлено 325 работ, выполненных в двух номинациях — «Новогодний шар» и «Новогодняя гирлянда». Участники проявили свои творческие способности, реализовав интересные идеи в различных техниках. Шары и гирлянды были созданы из шишек, нитей, картона, фетра, бисера, тканей и даже ватных дисков, что свидетельствует о большом полете фантазии и мастерства юных творцов.

На открытии выставки присутствовали ученики школы № 8, которые также приняли участие в мастер-классе. Каждый из детей смог своими руками создать замечательного рождественского ангелочка, что добавило еще ребятам еще больше радости.

Все работы, представленные на выставке, были сделаны с любовью и вдохновением, радуя глаз и поднимая настроение. Они прекрасно отражают дух новогоднего праздника и дарят всем посетителям положительные эмоции.

Выставка «Новогоднее вдохновение» продлится до 15 января 2025 года в Центре народного творчества по адресу: город Балашиха, улица Свердлова, 13/4.