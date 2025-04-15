Выставка ко Дню космонавтики в музее в Мытищах продлится до 20 апреля

В Мытищинском историко-художественном музее ко Дню космонавтики открыли пятую по счету выставку, проект рассказывает о вкладе города в развитие космической отрасли. В экспозиции представили уникальные артефакты: от скафандра до макета станции «Союз».

Посетители увидят тренировочный костюм космонавта-исследователя Геннадия Стрекалова и оригинальный макет ракетоносителя станции «Союз». Особое место в коллекции занимают значки, посвященные космическим кораблям и аппаратам.

Экспозиция рассказывает о том, что по инициативе советского ученого Сергея Королева в Мытищах открыли факультет электроники и счетно-решающей техники для подготовки кадров ракетно-космической сферы. С 1958 года в городе работает особое конструкторское бюро кабельной промышленности, где сделали уникальные разработки для первых спутников и космических кораблей, а также оборудование для межпланетных станций.

Имена космонавтов из Мытищ Геннадия Стрекалова, Валерия Рюмина, Владимира Аксенова, Елены Кондаковой известны по всему миру.