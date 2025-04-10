Выставка ко Дню космонавтики открылась в Мытищах

Уникальная выставка из собрания музея под названием «Шагаем к звездам…» открылась в Мытищинском историко-художественном музее. Событие посвятили важной дате в истории человечества — Дню космонавтики, который отметят 12 апреля. Проекту уже пять лет — весомая дата для всех любителей космоса и истории освоения Вселенной.

Посетители выставки смогут увидеть множество уникальных экспонатов, которые помогут лучше понять, как развивалась космонавтика и какие достижения достигли на этом пути. Представили на выставке тренировочный костюм знаменитого космонавта Геннадия Стрекалова, который был от души подарил музею сам космонавт. Костюм стал не только важной частью истории, но и символом трудов и усилий, вложенных в подготовку к полетам в космос.



Представлены на выставке космические нашивки, переданные музею Максимом Сураевым, опытным космонавтом и участником нескольких успешных миссий. Нашивки, по — сути знаковые элементы униформы космонавтов, с которыми связаны истории и воспоминания о полетах и достижениях.



Посетители смогут увидеть макет знаменитого космического корабля «Восток», первого в мире пилотируемого корабля, который отправил человека в космос. Экспонат поможет погрузиться в историю первых шагов человечества в бескрайние просторы Вселенной.



Ценителей редких экспонатов, удивит небольшая часть выставки — коллекция значков, посвященных различным космическим кораблям и аппаратам, которых отражена эволюция космической программы и достижения разных стран в области освоения космоса.



Выставка продлится с 12 по 20 апреля. Место проведения: Мытищинский историко-художественный музей, расположенный по адресу: улица Мира, дом 4.