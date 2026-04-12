Выставка ко Дню космонавтики откроется в Люберцах

В пресс-службе МВК Люберец сообщили, что выставка объединяет два исторических события через общий визуальный язык эпохи — символику красного цвета и звезды. Эти образы представлены в предметах времен Великой Отечественной войны, произведениях искусства и материалах, связанных с освоением космоса.

Экспозиция раскрывает тему советского модерна и футуризма, где устремленность в будущее и к звездам стала ключевой идеей. В коллекции — исторические предметы из фондов музея, а также работы советских и современных художников.

Центральное место занимают произведения современного художника Алексея Гинтовта — масштабные полотна с изображением кремлевских звезд, выполненные в узнаваемой авторской стилистике. В рамках работы новой экспозиции запланирована параллельная программа: кураторские экскурсии, лекция о творчестве Владимира Маяковского и вечер с музыкантом Артемием Артемьевым.

Выставка откроется 17 апреля в 17:00 (сбор гостей с 16:30) по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3. Вход свободный по предварительной регистрации или по социальной карте Подмосковья, возрастные ограничения — 0+.