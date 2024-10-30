Выставка книг ко Дню народного единства прошла в Лобне

В Краснополянской библиотеке города Лобня прошло мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, под названием «Мы разные, но мы вместе!». Это интерактивное событие было специально организовано для учащихся младших классов и состоялось в читальном зале библиотеки.

В рамках мероприятия школьники приняли участие в познавательной беседе о значении Дня народного единства, которую провел протоиерей Александр Абакумов из Спасского храма Лобни. Он рассказал детям о важности единства и взаимопонимания в обществе, подчеркнув ценность дружбы и сотрудничества.

Сотрудники библиотеки подготовили выставку всенародно любимых книг различных тематических направлений, которые заинтересовали как юных читателей, так и их родителей. Кроме того, для детей был организован книжный экспресс-конкурс «Общее дело», в котором активное участие приняли все присутствующие. Самый внимательный и эрудированный юный читатель был награжден призами от библиотеки.

Отметим, что в Лобне уделяется большое внимание развитию детей. Для них регулярно проводятся бесплатные творческие и образовательные занятия, мастер-классы, встречи и беседы, что способствует всестороннему развитию подрастающего поколения.

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